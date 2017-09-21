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Ayvalıklı Gazilere Anlamlı Ziyaretler

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Ayvalıklı Gazilere Anlamlı Ziyaretler
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle; Sarımsaklı Polis Moral Eğitim Merkezi Sosyal Tesisleri Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle; Sarımsaklı Polis Moral Eğitim Merkezi Sosyal Tesisleri Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Tok ile Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Gazi Ortaokulu Müdürü Gökhan Oğuz ve okul öğrencileri, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şubesi'ne yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Vakfın, eski otogarda bulunan binasında gerçekleşen her iki ziyaretlerde; Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Hüseyin Köksal ve vakıf bünyesindeki gazilerle, şehit aileleri hazır bulundu.

Ayvalık Gazi Ortaokulu öğrencilerinin İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın öncülüğünde gerçekleşen ilk ziyarette; öğrenciler Vakıf Şube Başkanı Hüseyin Köksal'a beraberinde getirdikleri çiçek ve çikolatalarla şükranlarını sundular.

Öğrencilerle yakından ilgilenen gazi ve şehit aileleri yakınları; öğrencilerin kendilerine yönelttikleri soruları yanıtlayarak, vakfın çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

'Muharip Gazi" ve "Malûl Gazi" terimlerinin ne anlama geldiğinin anlatıldığı öğrenciler ile vakıf temsilcileri arasında bir anda sevgi bağının oluşması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öğrencilerin ziyaretlerinin ardından gerçekleşen Sarımsaklı Polis Moral Eğitim Merkezi Sosyal Tesisleri Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Tok'un gerçekleştirdiği ziyarette ise sohbet havasında gerçekleşti.

Müdür Mehmet Tok'un gazilere yönelik sık sık gerçekleştirdiği rutin ziyaretlere, Gaziler Günü nedeniyle bir yenisinin daha eklendiği öğrenildi.

Her iki ziyaretin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Hüseyin Köksal, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle kendilerine yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade etti.

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