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Ayvalıklı Ressam Alışık 13. Ege Rüzgârlarını Bodrum’a Taşıdı

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Ayvalıklı Ressam Alışık 13. Ege Rüzgârlarını Bodrum’a Taşıdı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin tanınmış ressamlarından Emine Alışık, Ege'de dostluğun güçlenmesine adına sürdürülen Ege Rüzgarları sergisinin...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin tanınmış ressamlarından Emine Alışık, Ege'de dostluğun güçlenmesine adına sürdürülen Ege Rüzgarları sergisinin 13'cüsünü Bodrum-Gümbet'e taşıdı.

3 Mayıs'ta Gümbet'te ki; Ayaz Caddesi No: 57 adresinde bulunan Mor Sanat Galerisi'nde açılan 13. Ege Rüzgarları'nın küratörlüğünü üstlenen Emine Alışık muhabirimize yaptığı açıklamada; sergideki eserlerin, geçtiğimiz yıl Yunanistan'ın Midilli Adası'nda düzenlenen çalıştayda yapılan çalışmalara ait olduğunu söyledi.

28 sanatçının katılımıyla gerçekleşen sergide 40 eserin yer aldığı öğrenilirken, serginin 12 Mayıs'a kadar sanatseverlerin beğenisine açık olduğu öğrenildi.

Ayvalıklı Ressam Alışık 13. Ege Rüzgârlarını Bodrum’a Taşıdı

Ayvalıklı Ressam Alışık 13. Ege Rüzgârlarını Bodrum’a Taşıdı

Ayvalıklı Ressam Alışık 13. Ege Rüzgârlarını Bodrum’a Taşıdı

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