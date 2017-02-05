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Ayvalık’ta Asırlık Mercanlara Koruma Planı

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Ayvalık’ta Asırlık Mercanlara Koruma Planı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde altı ayrı bölgede bulunan dünyaca ünlü kırmızı mercanların korunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde altı ayrı bölgede bulunan dünyaca ünlü kırmızı mercanların korunmasına yönelik çalışma başlatıldı. Her birinin boyları yaklaşık bir buçuk metreyi bulan ve ortalama 150 yaşında olan mercanların koruma altına alınmasının su altı yaşamının sürekliliği için önemli olduğu vurgulandı.

Ayvalık'ın zengin su altı faunası ve florasında başı çeken kırmızı mercanlara ilgi sürüyor. Yıl boyu yurt içi ve yurt dışından kente gelen yüzlerce dalış meraklısı, Ege'nin mavi sularında keşfe çıkıyor. Denizlerin oksijen kaynağı ve filtre sistemi olan sünger ve mercanlar, denizhıyarları, deniz çayırları ile denizkestaneleri, ziyaretçilerini heyecanlandırıyor. Dünyada kızıl mercan tarlalarına sadece İtalya'nın Portofino kentiyle birlikte ev sahipliği yapan Ayvalık, cazibe merkezi haline geldi.

Çok nadir görülen bu canlı türünün ve denize oksijen kaynağı olan diğer canlıların yaşamı atık ağlar yüzünden tehlike altında. Önceki yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ayvalık deniz altını ağlardan temizlemek için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Projeye destek veren gönüllü dalgıçlar, kırmızı mercanların nefesini kesen ölü ağların tamamını temizledi.

Ayvalık'ta deniz ve doğa turizminin yanında dalış turizminin de sürekliliğinin sağlanması için önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Prodivers Dalış Okulu Yöneticisi Nuri Büyükdilsiz, "Su altı yaşamını tehdit eden unsurların engellenmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortak bir çalışma başlattı. Ayvalık denizinde kırmızı mercanların bulunduğu 12 ayrı nokta ve 6 bölge, trol avcılığına yasaklanıyor. Ayvalık'taki dalış okulları olarak bizim de davetli olduğumuz toplantıda, kırmızı mercanların yaşam alanı olan bu bölgelerin dünya haritası üzerine işlenmesi gerektiği kaydedildi. Yılda ancak bin santimetreye kadar uzayabilen ve Ayvalık'ta boyları bir buçuk metreye ulaşan 150 yaşındaki kırmızı mercanların koruma altına alınması sevindirici bir gelişmedir" dedi.

Ayvalık’ta Asırlık Mercanlara Koruma Planı

Ayvalık’ta Asırlık Mercanlara Koruma Planı

Ayvalık’ta Asırlık Mercanlara Koruma Planı

Ayvalık’ta Asırlık Mercanlara Koruma Planı

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