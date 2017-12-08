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Ayvalık’ta Deniz Patlıcanı Avcılarına Taviz Yok

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Ayvalık’ta Deniz Patlıcanı Avcılarına Taviz Yok
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, denizlerin akciğeri olarak tanımlanan yasa dışı deniz patlıcanı...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, denizlerin akciğeri olarak tanımlanan yasa dışı deniz patlıcanı avlayanlarla mücadelesini sürdürüyor.

Ayvalık Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesindeki su ürünleri ekipleri ilçenin en büyük mahallesi Altınova'da, İskele Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Ayvalık karasularında bulundurulması, avcılıkta kullanılması yasak olan, deniz patlıcanı avcılığında kullanılan "kankava" adı verilen 7 adet av aracına el konuldu.

Kankavaların alındığı teknelerin sahipleri hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Uysal, "Ayvalık genelinde yasa dışı avcılık yapanlarla ilgili mücadelelerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Özellikle de denizlerimizin eko sistemle temizlenmesinde çok önemli rol oynayan deniz patlıcanlarının yasa dışı olarak avlanmasının önüne geçebilmek için jandarma ve polis ekipleriyle gerçekleştirdiğimiz bu operasyonlar artarak devam edecektir" diye konuştu.

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