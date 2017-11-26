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Ayvalık’ta Eğitim Bir-sen Temsilciliği Şehit Öğretmenleri Unutmadı

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Ayvalık’ta Eğitim Bir-sen Temsilciliği Şehit Öğretmenleri Unutmadı
Eğitim Bir-Sen Ayvalık Temsilciliği ahirete intikal etmiş öğretmenler ve görev başında iken şehit düşen öğretmenlerin ruhları için mevlit okutup...

Eğitim Bir-Sen Ayvalık Temsilciliği ahirete intikal etmiş öğretmenler ve görev başında iken şehit düşen öğretmenlerin ruhları için mevlit okutup namazın ardından da pilav ayran ikramı yaptı.

Saatli Camii'de düzenlenen etkinliğe vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdi. Ayvalık Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Mustafa Kurtuluş, vatan için canlarını feda etmiş öğretmenleri unutmayıp, unutmayacak ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, "Aydınlık geleceğe doğru başlayan yöneliş eğitimden geçer. Bu bilince uyumlu olarak hem özlük hakları hem saygınlık açısından öğretmeni itibarsızlaştıracak her tür oluşumdan, söz ve eylemden kaçınmalıdır. Ona vereceğimiz önemin kendimize verdiğimiz önemden, göstereceğimiz saygının kendimize duyduğumuz saygıdan kaynaklandığını bilerek, kalplerinin vatan, millet, insanlık aşkı ve idealiyle dolu olduğundan şüphe etmediğimiz öğretmenlerimizi, üstün gayret ve fedakârlıklarından dolayı kutluyoruz" dedi.

Büyük fedakarlıklarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren, bir toplumun şekillenmesinde önemli görevler üstlenen ve gençleri en iyi bir şekilde yetişerek vatanına sahip çıkmasını sağlayan öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Mustafa Kurtuluş, "Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.

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