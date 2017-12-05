Ayvalık’ta Gençlik Merkezi’nden Engelli Sporculara Jest

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Gençlik Hizmetler ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki Gençlik Merkezi antrenörleri, engelli...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Gençlik Hizmetler ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki Gençlik Merkezi antrenörleri, engelli sporculara pastalı bir jest yaptı.

Bu kapsamda Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü'ne ait Kapalı Spor Salonu'nda basketbol eğitimi alan engelli sporcular için iki adet pasta kesilerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sonrasında engelli farkındalığı için anlamlı bir jest yapıldı.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu'nun yanı sıra Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkin Kamacı, Ayvalık Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ali Ürkmez, Gençlik Merkezi Liderleri, engelli eğitimcileri ile Gençlik Merkezi'nin gönüllü antrenörleriyle, sporcularının da hazır bulunduğu etkinlik, neşeli bir atmosferde gerçekleşti.

Düzenledikleri etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu, "Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel sporcularımızın bu anlamlı gününü bugün yaptıkları basketbol antrenmanı öncesinde kutladık. Ayvalık Kaymakamlığı Gençlik Merkezi bünyesindeki gençlik liderlerimizle birlikte çocuklarımızla bu özel gününü gecikmeli de olsa kutlamak istedik" dedi.

Düzenledikleri etkinliğin en güzel yanının Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü genç sporcularla engelli sporcuların kaynaşması olduğunu söyleyen Cem Hamzaoğlu, "Bu vesile ile de engelsiz spor salonumuzu da vatandaşlarımıza gösterme fırsatını bulduk. Ama asıl önemlisi özel sporcularımıza bu dünyada onların da yerinin olduğunu, onların da bizlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu, hatta bizden çok daha değerli olduklarını hissetmeleri adına böylesi bir etkinliği gerçekleştirdik. Çok mutluyuz" diye konuştu.