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Ayvalık’ta Hıdırellez Alarmı

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Ayvalık’ta Hıdırellez Alarmı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Hıdırellez gecesinde polis ve itfaiye ilçe genelindeki mahalle ve sokaklarda gençlerin yaktıkları dev ateşler nedeniyle...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Hıdırellez gecesinde polis ve itfaiye ilçe genelindeki mahalle ve sokaklarda gençlerin yaktıkları dev ateşler nedeniyle ciddi yoğunluk yaşadı.

İlçede merkez mahalleleri başta olmak üzere Yenimahalle, 150 Evler, Aliçetinkaya, Altınova, Küçükköy'de bir Hıdırellez geleneği olan dilekler dileyerek ateşten atlamak isteyen mahalle sakinleri bu geleneği yakılan ateşlerle gerçekleştirdi.

Ancak bazı gençler yakılan ateşlere eski kamyon ve otomobil lastikleri atınca büyüyen alevler kontrolden çıkınca, olası bir yangına karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalı İtfaiye Grup Amirliği müdahale etti.

Bazı cadde ve sokaklardaki gençler ise itfaiyenin söndürdüğü ateşi defalarca kez daha yeniden tutuşturarak itfaiye ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

150 Evler Mahallesi'nde Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü bünyesindeki Kapalı Spor Salonu önünde dev ateşler yakan gençlerin ise itfaiyenin söndürdüğü ateşi 4 kez ve her defasında daha da büyüğünü yaktığı gözlendi.

13 yaşındaki bir çocuk ateşin içine düşerek yandı

Öte yandan Ayvalık'ta Hıdırellez gecesi nedeniyle ilçenin en büyük mahallesi Altınova'da ismi öğrenilemeyen 13 yaşındaki bir çocuk ateşten atlarken bacağının alevler arasındaki odunlara takılması sonucunda ateşin içine düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan çocuk 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğun İzmir Ege Üniversitesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Ayvalık’ta Hıdırellez Alarmı

Ayvalık’ta Hıdırellez Alarmı

Ayvalık’ta Hıdırellez Alarmı

Ayvalık’ta Hıdırellez Alarmı

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