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Ayvalık’ta "Huzur" Operasyonu

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Ayvalık’ta "Huzur" Operasyonu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat yönettiği 81 ilde eş zamanlı olarak 80 bin güvenlik görevlisiyle gerçekleşen huzur operasyonu Ayvalık'ta...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde huzur operasyonu yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat yönettiği 81 ilde eş zamanlı olarak 80 bin güvenlik görevlisiyle gerçekleşen huzur operasyonu Ayvalık'ta da yapıldı. Operasyonda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri görev aldı. İlçe merkezi başta olmak üzere Altınova, Küçükköy ve kırsal mahallelerde uygulama yapıldı.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, "Yurt genelinde eş zamanlı yapılan bu operasyonların Ayvalık sınırları içinde kalan bölümünde aranan şahıslar yakalandı. Muğla'dan yakalama kakarı bulunan bir kadın kolluk güçlerimizin yol kontrolleri yakalandı. Bunun dışında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yuvasında ikamet eden ancak buradan kaçmayı başaran 16 yaşındaki bir kız çocuğu da söz konusu operasyon kapsamında ele geçirildi" dedi.

Öte yandan operasyonlara katılan sahil güvenlik ekiplerinin de denizden destek verdiği operasyonlarda yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapan bir kişiyi yakaladığı öğrenildi.

Ayvalık’ta "Huzur" Operasyonu

Ayvalık’ta "Huzur" Operasyonu

Ayvalık’ta "Huzur" Operasyonu

Ayvalık’ta "Huzur" Operasyonu

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