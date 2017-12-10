Ayvalık’ta İki Otomobil Çarpıştı; 4 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki özel aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki özel aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye; saat 22.30 sıralarında Cunda Adası'ndan gelmekte olan 48 yaşındaki C. A. isimli bayan sürücünün kullandığı 35 RBT 78 plakalı özel araçla; N.E.S (21) adlı 10 BFB 78 plakalı özel araç Yunus Emre Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada; her iki araç da kullanılmaz hale gelirken; araçların sürücüleri C.A. ve N.E.S'nin yanı sıra N.E.S'nin kullandığı araçta bulunan E.A (22) ile E.E (30) yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkışan araç içerisinde kalan yaralıları kurtarmasının ardından

112 Acil Yardım Ambulans'larıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı.

Yaralılardan E.A. ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, E.E. nin ise ameliyat edildiği, sürücüler C.A ile N.E.S'nin ise kazayı hafif sıyrık ve kesiklerle atlattığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.