  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 11 °C

Ayvalık’ta İki Otomobil Çarpıştı; 4 Yaralı

» »
Ayvalık’ta İki Otomobil Çarpıştı; 4 Yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki özel aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki özel aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye; saat 22.30 sıralarında Cunda Adası'ndan gelmekte olan 48 yaşındaki C. A. isimli bayan sürücünün kullandığı 35 RBT 78 plakalı özel araçla; N.E.S (21) adlı 10 BFB 78 plakalı özel araç Yunus Emre Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada; her iki araç da kullanılmaz hale gelirken; araçların sürücüleri C.A. ve N.E.S'nin yanı sıra N.E.S'nin kullandığı araçta bulunan E.A (22) ile E.E (30) yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkışan araç içerisinde kalan yaralıları kurtarmasının ardından

112 Acil Yardım Ambulans'larıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı.

Yaralılardan E.A. ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, E.E. nin ise ameliyat edildiği, sürücüler C.A ile N.E.S'nin ise kazayı hafif sıyrık ve kesiklerle atlattığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üst Geçit İsteyen Mahalleli İkinci Kez Yol Kapattı09 Aralık 2017 Cumartesi 20:03
  • Stockholm’de Abd Büyükelçiliği Önünde Kudüs Protestosu09 Aralık 2017 Cumartesi 19:43
  • Paris’te Kudüs Protestosu09 Aralık 2017 Cumartesi 19:18
  • Chp’li Gaytancıoğlu: “Trump’ın Kendi İçinde Sorunları Var”09 Aralık 2017 Cumartesi 19:08
  • Milas Ak Parti’de Sürpriz Gelişme09 Aralık 2017 Cumartesi 18:53
  • Mersin, İzmir Fuarı’na Damgasını Vurdu09 Aralık 2017 Cumartesi 18:33
  • Zigana’da Kayak Sezonu Başladı09 Aralık 2017 Cumartesi 18:28
  • Gazeteci Nazlı Çelik, Hatay’da Üniversiteli Öğrencilerle Bir Araya Geldi09 Aralık 2017 Cumartesi 17:53
  • Prof. Dr. Köktürk: "Fetö’cüler Bu Ülkenin İnsan Kaynağını İmha Etmişlerdir"09 Aralık 2017 Cumartesi 17:43
  • Zile’de Kudüs İçin Tek Yürek Yürüyüşü09 Aralık 2017 Cumartesi 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti