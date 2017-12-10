Ayvalık’ta Kaçak Kum Midyesi Avcılarına Göz Açtırılmıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Sahil Güvenlik ve Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Sahil Güvenlik ve Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 8 ton kaçak midye ele geçirildi.

Ayvalık'ta; Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İzmir'den itibaren yaptığı takip ve ihbarlar sonucunda gerçekleşen operasyonda; yapılan maddi değeri 160.000 Euro (800 bin lira) olan "Akivades" adındaki çift kabuklu kum midyesi ile İzmir ve Ayvalık yöresinde çokça bulunan, deniz kumunun 5-6 santim altında yaşayan bir midye türü sahil güvenlik botuyla normal yaşam alanları olan denize bırakıldı.

Operasyonu her aşamasında hazır bulunan Ayvalık Gıda Tarım ve Hayvancılık Uysa İlçe Müdürü Mehmet Uysal, yasa dışı yollarla deniz ürünlerini avlamak isteyenlerle mücadeleyi sonuna kadar kararlıkla sürdüreceklerini söyledi.