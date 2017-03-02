Ayvalık’ta Kaçak Sigara Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin turizm yöresi Sarımsaklı'da jandarma timleri kaçak sigara ve tütün satıcılarına geçit vermiyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin turizm yöresi Sarımsaklı'da jandarma timleri kaçak sigara ve tütün satıcılarına geçit vermiyor.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 5 bin 530 paket kaçak sigaranın yanı sıra 13 kilo 337 gram tütün ve çok sayıda cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa bedelinin yaklaşık 20 bin lira civarında olduğu öğrenilirken, kaçak sigara ve tütün satışı yaptığı belirlenen M.S. ve S.K. adlı şahıslar hakkında işlem yapıldı.