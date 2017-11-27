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Ayvalık’ta Pehlivan Develer Görücüye Çıktı

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Ayvalık’ta Pehlivan Develer Görücüye Çıktı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, deve güreşleri sezonunun açılması öncesinde, Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği bünyesindeki pehlivan...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, deve güreşleri sezonunun açılması öncesinde, Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği bünyesindeki pehlivan develer için havut hayrı yapıldı.

Dernek bünyesindeki devecilere ait; Canbey, Şöhret, Kidonya, Zorba, Ertuğrul, Beyazit ve Giritli isimlerini taşıyan pehlivan develer görkemli duruşlarıyla vatandaşlardan tam not aldı.

Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Dernek binasının önünde gerçekleşen havut hayrında; Aydın, Çan, Ezine, Çanakkale, Edremit, Bergama, Dikili ve Burhaniye'den gelen deveciler cemiyet üyeleriyle, deve sahipleri hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve lokma hayrının yapıldığı etkinlikle ilgili soruları yanıtlayan Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı İsmail Dural, 2017-2018 yılı deve güreşi sezonunun tüm deveciler ve cemiyetleri için hayırlara vesile olmasını diledi.

Dernek bünyesindeki pehlivan develerin bu yıl katılacakları tüm güreşlerde iddialı olduğunu savunan Dural, düzenledikleri havut hayrının, hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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