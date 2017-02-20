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Ayvalık’ta Ülkücü Öğrenciler Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu Unutmadı

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Ayvalık’ta Ülkücü Öğrenciler Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu Unutmadı
Ege Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde...

Ege Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından anıldı.

Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksek Okulu yerleşkesi girişinde toplanan gruba Ayvalık Ülkü Ocakları Başkanı Emin Necdet Öner ve ocak üyesi gençler de destek verdi. Furkan Akgeyik tarafından yapılan açıklamada, "2 yıl önce bugün 20 Şubat 2015'de Ege Üniversitesinde okuyan Fırat Çakıroğlu kardeşimiz PKK'lı hainlerin kahpece saldırısı sonucu bıçakla yaralanmış, bölücülerin olay yerine gelen ambulansı engellemesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Kardeşimiz, Ege Üniversitesi Tarih Bölümünde okul birincisi iken, mezun olmasına üç ay kala eğitim fakültesinde öğretmenlik hakkı alabilmek için son derslerine girmeye çalıştığı sırada şehit edilmiştir. Onun tek silahı kalem idi ve o kalem ile tek gayesi terörün üzerini karalamak idi" diye konuştu.

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