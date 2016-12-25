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Ayvalık’ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Ayvalık’ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram bonzai, 2 bin 303 adet extacy ve hint keneviri ile esrarla yakalanan 4 kişiden...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram bonzai, 2 bin 303 adet extacy ve hint keneviri ile esrarla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; uyuşturucu tacirlerinin özel bir araçla Ayvalık'ta uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağına ilişkin aldıkları bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları otomobili ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nin Sarımsaklı mevkiinde durdurdu. Araçta bulunan M.K., O.C., B.B.'nin üzerinde 20 gram bonzai tespit eden ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonu sürdüren Ayvalık Cumhuriyet Savcısından alınan arama izinle yeniden harekete geçen KOM ekipleri, M.K. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 8 paket halinde toplamda 8 kilogram bonzai, kilitli naylon poşet içerisinde 2 bin 300 adet ve sigara jelatinine sarılı vaziyette 3 adet olmak üzere toplam 2 bin 303 adet extacy hap, sigara kağıdına sarılı içime hazır vaziyette daralı ağırlığı 1 gram esrar maddesi, gazete kağıdına sarılı 1 gram hint keneviri bitkisi tohumu ve M.K. isimli şahsın fotoğrafının bulunduğu B.K adına düzenlenmiş sahte bir nüfus kağıdı ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, ikamette bulunan şüpheli B.A. ve şüpheli D.K. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken; M.K., O.C. ve B.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderildi.

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