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Ayvalık’ta Yağmur Suyu Kanalları Kontrol Ediliyor

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Ayvalık’ta Yağmur Suyu Kanalları Kontrol Ediliyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu yağmur suyu kanalı temizleme ekibi, düzenli...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu yağmur suyu kanalı temizleme ekibi, düzenli olarak kentte tüm mazgalları çalışır halde tutuyor.

Ayvalık Belediyesi yaz mevsimi boyunca her yıl olduğu gibi bu kanalları temizleyerek, yağış sırasında yağmur suyunun verebileceği tüm zararları en az indirmek için önlemlerini önceden alıyor.

Temizlik İşleri ekiplerinin yanı sıra bazı bölgelerde iş makinelerinin de kanal içlerine kadar girip atıkları çıkardığını ve Altınova, Küçükköy, şehir merkezi ve Cunda da faaliyetlerin devam ettiği belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, "Son dönemde sadece Ayvalık'ımızda değil yurt gelinde de kısa süreli ve şiddetli yağışlar meydana geliyor. Geçtiğimiz yıl, yıllık yağış miktarımızın yarısını bir buçuk günde aldık. Acil müdahalelerle ve ekiplerimizin üstün gayretleriyle hasarı en aza indirmeyi başardık. Bu yıl da önlemlerimizi büyük oranda aldık. Çalışma arkadaşlarıma da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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