Ayvatlar’ın Altyapısına Yenileme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kula Ayvatlar Mahallesi'nin eski kanalizasyon hattını yenileyerek mahalleye...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kula Ayvatlar Mahallesi'nin eski kanalizasyon hattını yenileyerek mahalleye sağlıklı altyapı temin ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarla mahallelerin altyapı sıkıntılarını gidermeye devam ediyor. MASKİ, Kula ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi'nin kanalizasyon talebine de hızla cevap verdi. MASKİ ekipleri, mahallenin yıllardır kullanımda olan ve zaman içerisinde deformasyona uğrayan eski kanalizasyon altyapısını yenileme işlemlerine başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından mahalleye ait bin 500 metrelik hat tamamen yenileniyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaları incelemek üzere Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Ayvatlar Mahallesi'ni ziyaret etti. MASKİ Kula Sorumlusu Adem Zobudoğuş ve Ayvatlar Mahalle Muhtarı Yunus Yavru'nun da eşlik ettiği ziyarette Başkan Tosun, mahallede devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alarak vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle muhtarı Yunus Yavru ve mahalleliler açtıkları pankartla yapılan hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a teşekkür ettiler.

Ayvatlar Mahallesi'ni devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle ziyaret eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle mahallelerin kaderinin değiştiğini söyledi. Başkan Tosun, "Vatandaşlarımız yıllardır eski altyapı sistemleri nedeniyle sıkıntılar çekiyordu. Daha yaşanabilir şehirler inşa etmek için her bir noktaya çalışmalarınızın uzanması gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ bu düsturda hareket ederek bizlere destek veriyor. Yapılan çalışmalar mahallelerin uzun yıllar altyapı sıkıntısı yaşamasının önüne geçecek. Halkımıza hizmet etmek için talip olduğumuz bu makamlarda Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cengiz Ergün ile birlikte aldığımız yolda daha birçok önemli projeye imza atacağız. Çalışmaların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.