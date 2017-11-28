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Azar, Çinli Öğrencilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

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Azar, Çinli Öğrencilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, Karaelmas TÖMER'de Türkçe öğrenen Çinli öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, Karaelmas TÖMER'de Türkçe öğrenen Çinli öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, Karaelmas TÖMER'de Türkçe öğrenimine devam eden Çinli öğrenciler ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, Karaelmas TÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhittin Turan, Müdür Yardımcıları ve TÖMER Akademik Personeli, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Okt. Okşan Dağlı, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Murat İnce, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dinçer Biçer ve Genel Sekreter Ertuğrul Karalar katıldı.

Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi ile yapılan öğrenci değişim anlaşması kapsamında BEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (TÖMER) gelen ve burada başarıyla Türkçe öğrenimlerini sürdüren Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu 12 öğrenci, kahvaltıda

Üniversitemizden ve TÖMER'den duydukları memnuniyeti dile getirdi ve BEÜ ailesinin bir üyesi olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Etkinlikte Karaelmas TÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhittin Turan, 2017-2018 Akademik Yılında Merkezin öğrenci sayısı ve fizikî olanaklar bakımından büyük bir gelişme kaydettiğini belirtti ve verdiği desteklerden dolayı BEÜ Yönetimine teşekkür etti. Yrd. Doç. Dr. Muhittin Turan, Karaelmas TÖMER'in yalnızca üniversitemiz öğrencilerine verdiği katkıyla değil, bölgedeki mülteci nüfusun dil edinimi yoluyla toplumla bütünleşmesine verdiği hizmet sebebiyle de merkezin önemine vurgu yaptı.

Kahvaltı sonrasında bir konuşma yapan BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar "Uluslararasılaşma Üniversitemizin öncelikleri arasındadır ve BEÜ'nün uluslararası platformda her geçen gün daha iyi bir konuma geldiğini görmek gurur vericidir. Üniversitemiz, dünyanın dört bir yanından yüzlerce öğrencinin özellikle tercih ettiği bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Karaelmas TÖMER de BEÜ'nün uluslararasılaşma misyonuna değerli katkılar sunmaktadır. Yakın gelecekte yaklaşık 1000 olan uluslararası öğrenci sayımızı 1500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu konuda yoğun çalışmalar yürüten Karaelmas TÖMER akademik personeline ve Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.

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