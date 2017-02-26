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Azerbaycan Cumhuriyet Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade:

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Azerbaycan Cumhuriyet Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade:
Hocalı Katliamının 25'inci yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Malatya'ya gelen Azerbaycan Cumhuriyet Milli Meclisi Milletvekili Prof.

Hocalı Katliamının 25'inci yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Malatya'ya gelen Azerbaycan Cumhuriyet Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Prof. Dr. Aydın Mirzezade, 25 yıl önce Şubat ayında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında da katliamlar yaptığını belirterek, "Ermenistan Hocalı'da da birçok insanı katletti. Hocalı Katliamı unutturulmamalı" dedi.

Mirzezade, "25 Şubatı 26 Şubata bağlayan gece hiçbir silahı bulunmayan Hocalı'ya saldıran Ermeniler, yaşlı, engelli, kadın, erkek ve çocuk demeden katliam yaptılar. 613 kişiyi öldürdüler. Bunların 128'i çocuktu. Amaçları Azerbaycan'da korku yaratmaktı. Türk dünyasının yılmasını sağlamaktı. Öncesinde farklı saldırılar da yaptılar. Bizim bugün ki amacımız bu katliamı unutturmamak. Malatyalılar ile birlikte bu katliamı konuşacağız. Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş ülke, birliğimiz onları korkutuyor. Türk dünyası birdir, kimse bölemez. Aliyev'in dediği gibi biz bir millet iki devletiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ise, Hocalı katliamının acılarını Türk milletinin en derinden hissettiğini ifade ederek, "Türk milleti de kısa bir süre önce böyle bir saldırıya maruz kaldı. 15 Temmuz gecesi milletimize karşı menfur bir saldırı meydana geldi. Dostlarımızın da desteğiyle biz bu hain saldırıyı püskürttük. Bu destekçi kardeş ülkelerimizden biri de Azerbaycan'dı. Hainlere karşı ilk tepkiyi ve yaptırımları uygulayan ülke de Azerbaycan'dı. Kardeşlik hukukunun bütün gereklerini yerine getirerek, kardeşliğimizi bir kez daha pekiştirdiler. Hocalı katliamı daima hatırlanması ve hatırlatılması gereken bir hadise. Yeni nesillerin hafızalarında yer edinmesi gerekiyor. Malatya insanı vefalı ve aydındır. Nerede bir Müslümanın nerede bir kardeşinin tırnağına zarar gelse canında hisseder bunu. Bu vefa örneğini her daim yerine getirir, yardımını esirgemez" diye konuştu.

Ziyaret sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Azerbaycan Cumhuriyet Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade'ye kayısı hediye etti.

Azerbaycan Cumhuriyet Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade:

Azerbaycan Cumhuriyet Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade:

Azerbaycan Cumhuriyet Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade:

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