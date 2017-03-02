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Azerbaycan, Ermeni İha’sını Düşürdü

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Azerbaycan, Ermeni İha’sını Düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ağdam bölgesinde Ermenistan'a ait İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürdü.

Azerbaycan ordusu, Ağdam bölgesinde Ermenistan'a ait İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağdem bölgesi istikametinde Azerbaycan mevkileri üzerinde uçma girişiminde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait "X-55" İHA'sının Azerbaycan Hava Kuvvetleri Hava Savunma birimleri tarafından tespit edilerek imha edildiği bildirildi. Bakanlık, düşürülen İHA'nın görüntülerini paylaştı.

Ermenistan'ın yerli üretimi olan "X-55" İHA'sı Mart 2015'de görücüye çıkmıştı.

Azerbaycan, Ermeni İha’sını Düşürdü

Azerbaycan, Ermeni İha’sını Düşürdü

Azerbaycan, Ermeni İha’sını Düşürdü

Azerbaycan, Ermeni İha’sını Düşürdü

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