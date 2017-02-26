Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu Bayraklarını Yarıya İndirdi

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu Hocalı soykırımının 25'nci yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan bayraklarını yarıya indirdi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu Hocalı soykırımının 25'nci yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan bayraklarını yarıya indirdi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Hocalı soykırımının 25'nci yıldönümünde yas nedeniyle Kars'taki Azerbaycan bayraklarını yarıya indirdiklerini belirtti.

Başkonsolos Nuru Guliyev, Hocalı'da gerçekleştirilen katliamın sahiplerinin birgün Uluslar arası cinayet mahkemelerinde yargılanacağını söyledi.

Guliyev, "Cinayetkar Ermeni askeri yapılanmalarının Şubat ayının 25'ini 26'sına bağlayan gece vahşice yaptıkları bu soykırım sonucunda 613 kişi öldürüldü, 1000'i aşkın çeşitli yaşlardaki kişiler aldıkları silah yarasından sakat kaldı. 106'sı kadın olmak üzere 63 az yaşlı çocuk ve 70 yaşlı kişi öldürüldü. 8 tane aile tamamen yok edildi. 25 çocuk her iki velisini ve 130 kişi hem her velisinden birisini kaybetti. Düşman ateşinden 76-sı çocuk olmakla 487 kişi yaralandı. 1275 kişi esir alındı. Esir alınanlardan 150 erkek, 68 kadın ve 26 çocuğa ne olduğu bilinmemektedir" dedi.

Bütün bu cinayetlerin Ermeni askeri yapılanmaları tarafından acımasızca ve akıl almaz vahşilikle gerçekleştirildiğini ifade eden Guliyev, şunları kaydetti:

"Bu soykırımın gerçekleştirilmesinde iştirak eden subaylar ise bugün Ermenistan'da siyasi hâkimiyette temsil olunmalarının yanı sıra ermeni ordusuna komutanlık ediyorlar. Her bir Azerbaycan evladı gibi bizler, Hocalı'da insanlık ve yaradılış aleyhine gerçekleştirilmiş bu suçların sahiplerinin bir gün mutlaka uluslararası cinayet mahkemesi karşısında bunun cevabını vereceklerine ve eğer cihanı alem adaletini yitirmediyse bunun kesinlikle olacağına ve yine bizler Hocalı katillerinin hukuk karşısında gereken değeri göreceklerine inanıyoruz. Çünkü biz Hocalı'yı asla Unutmadık, Unutmayacağız."