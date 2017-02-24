Azerbaycan Milletvekili Mirzezade, Battalgazi Belediyesini Ziyaret Etti

Hocalı Katliamı'nın 25. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek olan konferansa katmak üzere Malatya'ya gelen Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade, Battalgazi...

Hocalı Katliamı'nın 25. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek olan konferansa katmak üzere Malatya'ya gelen Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade, Battalgazi Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette, Hocalı katliamı ve Azerbaycan-Türkiye ilişkileri konuşuldu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın il dışında olması dolayısıyla Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade'yi Başkan Vekili Zafer Kırçuval ve Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın ağırladı. Ziyarette konuşan Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade, Malatya'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hocalı katliamı hakkında bilgiler verdi.

Ermenilerin Rus tanklarıyla silahsız olan şehri yerle bir ettiklerini belirten Azerbaycan Milletvekili Mirzezade yapılan katliamda 613 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Azerbaycan tarihinin en ağır saldırısının Hocalı katliamı olduğunu kaydeden Mirzezade "Bu bir kez daha gösterdi ki bağımsızlığımızı mutlaka korumak gerek. İkinci ise devlet mutlaka güçlü olmalıdır. Devletin başında milletini seven, canını vatan için seve seve verecek lider olmalıdır. Aynı zamanda iyi bir müttefiki olmalıdır" diye konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın en iyi müttefiklerinden biri olduğunu dile getiren Mirzezade, "Haydar Aliyev'in dediği gibi "Biz bir millet, iki devletiz" biz bir halkız" ifadelerine yer verdi. Türk halkının ve devletinin her zaman yanlarında olduğunu belirten Milletvekili Mirzezade "Bugün Türkiye Ermenistan ile sınırları kapatırsa Ermenistan mahvolur" dedi.

Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hocalı katliamının bir insanlık suçu, utancı olduğunu belirtmek istiyorum. Dünyada bu katliamı gerektiği gibi anlatılmasını savunuyorum. Bu vesile ile tekrar sayın milletvekilimize hoş geldin diyorum" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın'da, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine dikkat çekerek, "Biz Azerbaycan'ı kendimiz gibi görüyoruz. İki devlet olsak da tek milletiz. Tarih boyunca geçmişe baktığımız zaman hep Azerbaycan, Türkiye'nin arkasında olmuştur. Aynı zamanda Türkiye'de her konuda Azerbaycan'ın arkasında durmuştur. Hocalı katliamını hiçbir zaman ne Azerbaycan kabul etmiştir, ne de Türkiye. Bunu dünyaya birçok kez deklare etmişiz. İnşallah Karabağ'ın kurtulması ve milletimizin ileride daha da kaynaşması bu gibi ziyaretlerle daha da pekiştirileceğinin inancındayım" ifadelerini kullandı.