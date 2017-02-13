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Azerbaycan Ve Gürcistan Dışişleri Bakanları Buluştu

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Azerbaycan Ve Gürcistan Dışişleri Bakanları Buluştu
Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Bakan Janelidze, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildikten sonra Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile görüştü. Janelidze-Memmedyarov daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın iyi ilişkiler içinde olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Gürcistan ile enerji, ekonomi ve ulaştırma alanlarında görüş alış verişinde bulunduklarını açıkladı. Memmedyarov görüşmeye ilişkin şöyle konuştu;

"Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun bu yıl kullanıma açılacağına inanıyoruz. Bu demir yolu projesi, büyük ekonomik imkanlar sağlayacak, adı geçen üç ülkenin gelişimine katkı sağlayacak. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye üçlü görüşmesini bu yılın ilk 6 ayı içinde yapmaya karar verdik. Azerbaycan Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor, aynı şekilde Gürcistan'da Azerbaycan'ın da toprak bütünlüğünü destekliyor."

Azerbaycan ve Gürcistan'ın 25 yıldır dostluk ve komşuluk ilişkilerini sürdürdüğünü ve stratejik ortak olduklarını vurgulayan Mikheil Janelidze ise şöyle konuştu; "İşbirliğimiz uygun biçimlerde devam ediyor ve biz bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmine dair rakamlar pozitif değil. Bölgede kriz oldu. Fakat bu alanda çalışmalarımız sürecek. Umarım olumlu sonuçlar alacağız. Bugün Güney Gaz Koridoru hakkında bilgi alış verişinde bulunduk. Bölgede enerji ve ulaşım projelerine önem veriyoruz. Transit imkanlarını artırmak niyetindeyiz. Bu yönde önemli projeler var. Bu yılın sonunda Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi kullanıma girecek. Azerbaycan ile Türkiye birleşecek."

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