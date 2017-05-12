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Azerbaycan’da 4. İslam Dayanışma Oyunları Görkemli Bir Törenle Başladı

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Azerbaycan’da 4. İslam Dayanışma Oyunları Görkemli Bir Törenle Başladı
Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslam Dayanışma Oyunları, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda görkemli bir törenle başladı.

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslam Dayanışma Oyunları, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda görkemli bir törenle başladı. Sporcuların geçişi sırasında Türk sporcular coşkuyla karşılandı. Türk kafilesinin önünde bayrağımızı Avrupa şampiyonu milli karateci Alparslan Yamanoğlu taşıdı.

68 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen resmi açılış töreni TSİ 21.00'da başladı. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Mihriban Aliyeva, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yousef Bin Ahmad Al-Othaimeen, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, yetkililer ve çok sayıda seyirci katıldı. Türk kafilesinin önünde +84 kilo, 18-19 yaş gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonu milli karateci Alparslan Yamanoğlu yer aldı.

4. İslam Dayanışma Oyunları, 54 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla düzenlenecek ve 22 Mayıs'ta sona erecek. Oyunlara Türkiye'den 337, Azerbaycan'dan 325, İran'dan 300 sporcu katılıyor. Türkiye 337 sporcu ile müsabakalara katılan en büyük heyet oldu. İran ise 300 sporcu ile üçüncü en büyük katılımcı heyeti oluşturdu.

Türkiye, atıcılık, atlama, atletizm-para atletizm, 3'e 3 basketbol, boks, artistik jimnastik, ritmik jimnastik, futbol, güreş, halter, hentbol, judo-görme engelli judo, karate, masa tenisi, sutopu, tekvando, tenis, voleybol, wushu ve yüzme dâhil 20 branşta madalya arayacak.

5. İslam Dayanışma Oyunları 2021 yılında Türkiye'de gerçekleşecek.

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