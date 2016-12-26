AZERİ GOLCÜ SAMSUNSPOR YOLUNDA

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor devre arasında 5 milyon 600 bin TL ödeyip transfer tahtasını açtıracak. Kırmızı-Beyazlılar transfer tahtasının açılmasıyla birlikte yeni oyuncular için kollarını sıvayacak

Birçok oyuncuyla temas sağlayan Karadeniz ekibinin hedefindeki futbolculardan birisi ise Trabzonsporlu Sheydaev. Bordo-Mavili Kulüp başkanı Muharrem Usta ile Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu arasında daha önce yapılan görüşmelerde dostluk adına büyük adımlar atılmıştı.

Bordo-Mavili takımda az şans bulan 20 yaşındaki Azeri forvetin Samsunspor'a kiralanacağı öğrenildi. Öte yandan Trabzon'un önemli yerel gazetelerinden Kuzey Ekspres'te yer alan habere göre 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor, devre arasında Yusuf Yazıcı'yı da kiralık olarak kadrosuna katacak.