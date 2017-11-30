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Azeri Komedyen Şifayı Samsun’da Buldu

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Azeri Komedyen Şifayı Samsun’da Buldu
SAMSUN (İHA) – Ünlü Azeri komedyen Terlan Nur Yaşar, 7 yıldır devam eden şeker hastalığı nedeniyle kullandığı insülinden Samsun'da geçirdiği tip...

SAMSUN (İHA) – Ünlü Azeri komedyen Terlan Nur Yaşar, 7 yıldır devam eden şeker hastalığı nedeniyle kullandığı insülinden Samsun'da geçirdiği tip 2 kapalı metabolik cerrahi ameliyatı ile kurtuldu.

Alanında yetenekli ve tecrübeli akademik kadrosu ve sağlık ekibiyle, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden çalışmalarıyla "metabolik cerrahi ve tip 2 şeker hastalığı" alanında dünyanın dört bir yanından gelen hastalara şifa dağıtan, Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kliniği, Opr. Dr. Muzaffer Al başkanlığında Türkiye'nin ve Samsun'un sağlık turizmine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 7 yıldır şeker hastalığı bulunan ve yüksek dozda insülin kullanan Azerbaycan'ın ünlü komedyenlerinden Terlan Nur Yaşar, metabolik cerrahi ve tip 2 şeker hastalığı için ameliyat oldu.

Hastalık hakkında bilgiler veren Dr. Muzaffer Al, "Geçen hafta Azeri sanatçımız tip 2 şeker hastalığı olan bir hastamız, metabolik cerrahi için kliniğimize gelmişti. Terlan Beye kapalı yöntemle tip 2 şeker hastalığı ameliyatını uyguladık. Ameliyat gayet sağlıklı ve başarılı geçti. Ameliyat sonrası da sağlıklı geçti. Yapılan tedavi sonrasında çok yüksek dozda insülin ihtiyacı olan şeker hastasıyken, insülini bırakmış olarak ailesiyle birlikte Azerbaycan'a dönüyor. Metabolik cerrahi, tip 2 şeker hastalığında etkin bir çözüm sağlayabiliyor. Sağlık turizmi açısından baktığımızda Samsun'a dünyanın pek çok yerinden ve Türkiye'den birçok hasta tip 2 hastalığı tedavisi için kliniğimize geliyor. Yaptığımız ameliyatlardan sonra hastalarımızın takibi devam ediyor. Terlan Beyin de ameliyat sonrası takipleri hastanemiz tarafından yapılacak" dedi.

Daha sağlıklı bir yaşama kavuştuğunu ifade eden Terlan Nur Yaşar, "Geçirdiğim tedavinin ardından beni aileme ve sanatıma bağışladılar. Bundan sonra daha sağlıklı bir yaşamımın olacağını umuyorum. Uzun yıllar boyunca sanatımı yapabileceğimi umuyorum. Hem Türkiye hem de Azerbaycan'da işler yapmak istiyorum. 2 ülke arasındaki film çalışmaları da başladı zaten. Son zamanlarda birçok film çekildi. Daha önce Türkiye'de küçük projeler yaptık. Gelecek yıllarda yeni projelerimiz olacak. Zaten buralar bizim için rakip pazar değil, kardeş pazar. Azerbaycan'da da çok iyi sanatçılar var. Bu sanatçıları tanıdıkça seveceksiniz. Sağlığıma kavuşup, sanatıma devam edebileceğim için mutluyum. Gördüğüm kadarıyla dünyada sağlığın merkezi Samsun'dur" diye konuştu.

Azeri komedyen ve ailesi, ameliyat sürecinin ardından ülkesine geri döndü.

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