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Azeri Milletvekili Paşayeva’nın Başkan Şahin’den İsim Talebi

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Azeri Milletvekili Paşayeva’nın Başkan Şahin’den İsim Talebi
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, ziyaret ettiği Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'den Bafra'da bir parka "Karabağ", bir caddeye de "Azerbaycan" isimlerinin...

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, ziyaret ettiği Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'den Bafra'da bir parka "Karabağ", bir caddeye de "Azerbaycan" isimlerinin verilmesini istedi.

Azeri Milletvekili Paşayeva, Başkan Zihni Şahin'i makamında ziyaret etti. Başkan Şahin, Paşayeva'yı belediye önünde çiçeklerle karşıladı. Başkanlık makamında devam eden ziyaret sırasında. Bakan Şahin Azerbaycan Milletvekili Paşayeva'ya Bafra'yı tanıtan kitap ve plaket verdi. Bafra lokumu ve kaymaklı lokum da ikram eden Başkan Şahin, konuğuna Bafra hakkında bilgi aktardı.

Milletvekili Paşayeva ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Milli ve manevi değerlere bağlı bir isim olarak bildiğim Bafra Belediye Başkanımız Zihni Şahin'i ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Samsun ve Bafra'da gösterilen ilgiye çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın konferansımıza ve Türk dünyası ile ilgili çalışmalarına verdiği destekten dolayı da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bafra'da bir parkımıza "Karabağ', bir caddemize "Azerbaycan" isminin verilmesini değerli başkanımızdan rica ettim. Biz de Azerbaycan'da Bafra Parkı oluşturalım. Buraları açılış törenleri ile birlikte açalım. Bu şekilde kardeşliklerimiz nesiller boyunca hatırlansın. Gençlerimiz bu bilinçlerde hareket etsin. Bilinçli gençlik birlik ve beraberlik ile ortak gücümüz olur. Başkanımızı Azerbaycan'a davet ediyorum. Kendisini orada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağım" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Azerbaycan Milletvekilimiz Sayın Ganire Paşayeva hanımefendiyi ilçemizde ağırlamaktan dolayı onur duydum. Biz iki ayrı devlet ama aynı milletiz, kardeşiz. Ortak coğrafyanın insanlarıyız. Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri ile kardeşlik ilişkilerimiz, ortak bağlarımız ile soydaşlık ve dini birlikteliğimiz bulunmaktadır. Bu zorlu coğrafyada omuz omuzayız. En kısa zamanda Azerbaycan'a gitmekten mutluluk duyarım."

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