Azeri Tenor, Bodrumluları Mest Etti

5 yıldır yaşadığı Türkiye'de müzik hayatını sürdüren Azerbaycanlı ünlü tenor Ramin Farhangniya Bodrum'da sahne aldı.

5 yıldır yaşadığı Türkiye'de müzik hayatını sürdüren Azerbaycanlı ünlü tenor Ramin Farhangniya Bodrum'da sahne aldı.

"Azerbaycan Aşk Şarkıları" ve "Bahar e Delkash–Orta Doğu Şarkıları" isimli albümlerini Türkiye'de yayımlayarak müzikseverlerin beğenisine sunan İran Azerisi Ramin Farhangniya, Gümüşlük'te özel bir mekanda sahne aldı. Türkçe, Farsça, Azerice, Yunanca gibi dillerde seçkin eserleri seslendiren Farhangniya güçlü sesiyle dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarını dünya barışı ve göçün savurduğu hayatlara adayan Ramin Farhangniya sahne öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Türk eşiyle birlikte Bodrum'a yeni taşındığını ve Bodrum'u çok sevdiğini belirterek şunları söyledi:

"Gümüşlük'te her Cuma bir mekanda sahne alıyorum. Farklı dillerde eserler seslendiriyorum. Caz, klasik ve etnik müzikler söylüyorum. Farklı bir tarzım var. Türk Halk Müziği'nden eserleri de seslendiriyorum" dedi.

Ramin Farhangniya seslendirdiği Türkçe şarkılarla da beğeni kazandı.