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Azılı Yankesici Yakayı Ele Verdi

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Azılı Yankesici Yakayı Ele Verdi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazar yerinde vatandaşın çantasından hırsızlık yapmaya çalışan kadın yakayı ele verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazar yerinde vatandaşın çantasından hırsızlık yapmaya çalışan kadın yakayı ele verdi.

Kocaeli genelinde Yankesicilik olaylarını önlemek amacıyla meydana gelen olayların analizleri yapıldı. Yankesicilik olaylarının artış gösterdiği ve yoğun olduğu yerler tespit edildikten sonra, bu yerlerde görev yapmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı olarak özel ekip ve Güven Timi ekipleri kurulmuştu.

Bu çalışmalar doğrultusunda İzmit Perşembe Pazarında dün gerçekleşen olayda; N.K isimli şahsın çantasından hırsızlık yapmaya çalışan ve benzer suçlardan 30 kaydı bulunan Ş.Ö pazar yerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Yine Güven timlerinin titiz çalışmaları neticesinde yankesicilik başka olmak üzere 20 suç kaydı bulunan ve H.K. isimli şahıs Gölcük'te yakalandı. Gözaltına alınan H.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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