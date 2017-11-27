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Aziz Yıldırım, Denizli’de Yeni Şubelerinin Açılışına Katıldı

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Aziz Yıldırım, Denizli’de Yeni Şubelerinin Açılışına Katıldı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Denizli Fenerbahçe Spor Kulübü Şube açılışına katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Denizli Fenerbahçe Spor Kulübü Şube açılışına katıldı. Açılışta Başkan Aziz Yıldırm'a güvercin hediye edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Denizli Fenerbahçe Spor Kulübü Şube açılışı için düzenlenen lansman gecesine katıldı. Taraftarların yoğun ilgisi ile karşılanan Aziz Yıldırım'a güvercin hediye edildi.

Gecede yaptığı konuşmada Denizlispor maçlarından da bahseden Aziz Yıldırım, "2004-2005 yılında Denizlispor maçında iki hafta öncesinden mutluyduk. Bir yıl sonra beraber kalarak emeğimizi harcadık. Şampiyonluğumuzu kaybettik. 18 dakika uzatılan maçta sporda olmayacakları yaşadık. O günleri yaşatanlar, spormuş gibi doğru olduğunu savundular. Çok yanlışlar yapıldı. FETÖ'nün Fenerbahçe içinde çalıştığı zamanlardı. 2011 yılında, 2006 ve 2009 yılında yapılan operasyonlar girişimi gibi, 3 Temmuz büyük operasyonunda, Fenerbahçe'yi yok etme operasyonu başladı. 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe'nin önderliğini hatırlayın. Sokaklara çıkarak darbeye karşı çıktık. Fenerbahçe Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bu ülkenin varlığı için her şeyini ortaya koymuştur. Ben de Fenerbahçeli olarak onur ve şeref duyuyorum. Antalya galibiyeti ile de mutluyuz" dedi.

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