Aziz Yıldırım’a 6 Ay Ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e...

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, 07.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü - Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında rakip kulüp Başkanına yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 37. maddesi gereğince 6 ay hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün, 07.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü - Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında rakip kulüp Başkanına yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 36. maddesi gereğince 1 ay hak mahrumiyeti ve 7.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."