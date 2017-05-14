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Azra Akın, İpsala’da Düğüne Katıldı

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Azra Akın, İpsala’da Düğüne Katıldı
Yaz aylarında Atakan Koru ile evlenecek olan ünlü model Azra Akın, hafta sonu tatilinde sevgilisinin memleketi Edirne'nin İpsala ilçesinde düğüne katıldı.

Yaz aylarında Atakan Koru ile evlenecek olan ünlü model Azra Akın, hafta sonu tatilinde sevgilisinin memleketi Edirne'nin İpsala ilçesinde düğüne katıldı.

2013 yılından bu yana Atakan Koru ile birlikte olan ünlü model Azra Akın, hafta sonu tatilini sevgilisinin memleketi Edirne'de geçirdi. İpsala'da Koru ailesinin bir yakınının düğün törenine katılan Azra Akın, gece boyunca halay çekip, oynadı. Düğüne katılan bazı kişilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sıcak davranışlarıyla ilgi odağı oldu. Ünlü mankenin hafta sonu tatilini Edirne'nin Keşan ilçesinde geçireceği öğrenildi.

4 yıldır birlikte olan Koru ve Akın çiftinin, Ağustos ayında Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılacak olan düğün ile hayatlarını birleştireceği geçtiğimiz günlerde basında yer almıştı.

Azra Akın, İpsala’da Düğüne Katıldı

Azra Akın, İpsala’da Düğüne Katıldı

Azra Akın, İpsala’da Düğüne Katıldı

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