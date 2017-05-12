B.b. Erzurumspor: 1 - Amedspor: 0

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Play-Off yarı final maçında kendi evinde oynayan B.B. Erzurumspor, Amespor'a karşı 1-0 kazandı.
Stad: Kazım Karabekir
Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Mehmet Salim Mazlum
B.B. ERZURUMSPOR: Ahmet xxx, Fırat xxx, Doğancan xxx, Fatih xxx (Dk 84 Mehmet Albayrak x), Mert Nobre xxx, Savaş xxx, Murat xxx, Eslem xx, Ferit xx (Dk 78 Serdar xx), Alişan xx, Erhan xx (Dk. 59 Halil xx)
AMEDSPOR: Kurtuluş xxx, Kamil xx, Ercan xx(Dk 46 Murat xx), Yusuf xx, Şahin xx, Abdullah xxx, Oğuz xx, Mehmet xx(Dk 86 Ercüment x), Deniz xxx, Okan xx, Mansur xx(Dk 89 Koray)
SARI KARTLAR: Mehmet, Mansur, Deniz (AMEDSPOR) Erhan, Doğancan, Fırat, Ahmet, Savaş, Mehmet Albayrak, Murat (B.B. ERZURUMSPOR)
KIRMIZI KART: (Dk. 61 Yusuf (AMEDSPOR)
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