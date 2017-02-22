  • BIST 88.692
  • Altın 143,314
  • Dolar 3,6026
  • Euro 3,7876
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

B.b. Erzurumspor’da Hırslı Antrenman

» »
B.b. Erzurumspor’da Hırslı Antrenman
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren B.B Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı zorlu İstanbulspor maçının hazırlıklarını...

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren B.B Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı zorlu İstanbulspor maçının hazırlıklarını Kasımpaşa Spor Kompklesinde sürdürdü.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Yardımcı Antrenörler Bülent Üstüner, Sinan Demircioğlu, Zafer Demiray, Adem Çağlayan, kaleci antrenörü Emin Sarı'nın nezaretinde düz koşu, 5-2 dar alanda pas çalışması, çift kale maç yaparak tamamladı.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, "Futbolcularıma güveniyorum. Başarılı oyunumuzla İstanbulspor maçını alarak hedeflediğimiz yola yürüyeceğiz." dedi.

YILDIRIM "FUTBOLCULARIMIN MORAL, MOTİVESİ YÜKSEK"

Teknik Direktör Yıldırım, 11 maçı kazanarak hedefledikleri başarıya ulaşacaklarını açıkladı. Yıldırım, "Bizim için kalan 11 maçın hepsi de kolay maç değil, zor maçlar olacak. Hem kendi sahamızda hem deplasmandaki maçları alarak başarılı bir aile olarak şampiyonluk ipini birlikte göğüsleyeceğiz. Takımda şu anda yardımcı antrenörlerim ile birlikte moral ve motive oldukça yüksek. Biz sahada teknik heyet ve futbolcularla, saha dışında yönetim el birliği içerisinde başarıya adım adım yaklaştığımıza inanıyorum. Futbolcularımın sahada kazanma savaşı ile birlikte ben inanıyorum ki, BB Erzurumspor'u layık olduğu yere taşıyacağız." dedi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Ersel katılmazken, bir süre önce sakatlanan Savaş Tağa bu günkü antrenmana katıldı.

B.b. Erzurumspor’da Hırslı Antrenman

B.b. Erzurumspor’da Hırslı Antrenman

B.b. Erzurumspor’da Hırslı Antrenman

B.b. Erzurumspor’da Hırslı Antrenman

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çamlıca Okulu Öğrencilerinin Tiyatro Keyfi22 Şubat 2017 Çarşamba 16:43
  • Mimarlar Odası Osmaniye Temsilciliği, Yeni İmar Planından Endişeli22 Şubat 2017 Çarşamba 16:43
  • B.b. Erzurumspor’da Hırslı Antrenman22 Şubat 2017 Çarşamba 16:43
  • “Sarıkamış Şehitleri İçin Söyle” Belgeselinin Çekimleri Başladı22 Şubat 2017 Çarşamba 16:43
  • Edirne’de Sağlık Eğitimleri Devam Ediyor22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Manisa Pullarla Tanıtılacak22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Akkuş Şantiyeye Döndü22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Üniversite Adayları Sınavsız Hkü’ye Girdi22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Aydın’da Başarılı Polisler Ödüllendirildi22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Yükümlülere Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eğitimi22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti