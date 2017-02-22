B.b. Erzurumspor’da Hırslı Antrenman

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren B.B Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı zorlu İstanbulspor maçının hazırlıklarını...

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren B.B Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı zorlu İstanbulspor maçının hazırlıklarını Kasımpaşa Spor Kompklesinde sürdürdü.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Yardımcı Antrenörler Bülent Üstüner, Sinan Demircioğlu, Zafer Demiray, Adem Çağlayan, kaleci antrenörü Emin Sarı'nın nezaretinde düz koşu, 5-2 dar alanda pas çalışması, çift kale maç yaparak tamamladı.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, "Futbolcularıma güveniyorum. Başarılı oyunumuzla İstanbulspor maçını alarak hedeflediğimiz yola yürüyeceğiz." dedi.

YILDIRIM "FUTBOLCULARIMIN MORAL, MOTİVESİ YÜKSEK"

Teknik Direktör Yıldırım, 11 maçı kazanarak hedefledikleri başarıya ulaşacaklarını açıkladı. Yıldırım, "Bizim için kalan 11 maçın hepsi de kolay maç değil, zor maçlar olacak. Hem kendi sahamızda hem deplasmandaki maçları alarak başarılı bir aile olarak şampiyonluk ipini birlikte göğüsleyeceğiz. Takımda şu anda yardımcı antrenörlerim ile birlikte moral ve motive oldukça yüksek. Biz sahada teknik heyet ve futbolcularla, saha dışında yönetim el birliği içerisinde başarıya adım adım yaklaştığımıza inanıyorum. Futbolcularımın sahada kazanma savaşı ile birlikte ben inanıyorum ki, BB Erzurumspor'u layık olduğu yere taşıyacağız." dedi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Ersel katılmazken, bir süre önce sakatlanan Savaş Tağa bu günkü antrenmana katıldı.