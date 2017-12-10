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Baba mesleği aşçılığı oğluyla sürdürüyor

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Baba mesleği aşçılığı oğluyla sürdürüyor
Ordu'nun Ulubey İlçesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Fahri Tıkıl, yarım asırdır sürdürdüğü aşçılık mesleğini önce babası, ardından oğluyla yapmanın hazzını yaşıyor.

Kahvaltı, et ve balık çeşitleriyle de müşterilerine sunum yapan Tıkıl ailesinin restoranı, Ordu-Sivas karayolu üzerinde yolcuların vazgeçilmezi oldu.

TURŞUMUZ SAYESİNDE İSMİMİZ BİLİNİR
Restoranın, müşteri potansiyelinin iyi olduğunu ifade eden Tıkıl,  "İstanbul'a giden otobüsler de burada duruyor. Müşterimiz telefonla arayarak da geliyor, tavsiye üzerine de bizi tercih ediyor. Gruplar halinde 15-20 kişi gelir. Buraya gelenler kahvaltısını yaparlar, turşusunu alırlar, etini yerler" diye konuştu. Tıkıl, "Turşumuz bir sene boyunca bozulmaz. Özel bir mayası vardır. Turşumuz sayesinde ismimiz bilinir" dedi. Tıkıl, "Midesi bulananların yüzde 90'ı buraya uğrar. Onlara turşu ve turşu suyu ikramım olur. O durumlarda para da almıyorum. Çayım da ikramım oluyor" ifadelerini kullandı.

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