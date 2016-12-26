  • BIST 77.028
  • Altın 128,113
  • Dolar 3,5108
  • Euro 3,6690
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Baba-oğul Kazada Öldü

» »
Baba-oğul Kazada Öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü ile oğlu hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü ile oğlu hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Musa Akkuş (42) idaresindeki 07 YAD 33 plakalı minibüs, D-400 karayolu Çandır Kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden Ahmet Özkan yönetimindeki 33 ASP 43 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Musa Akkuş ile oğlu Bilal Akkuş (18) olay yerinde hayatını kaybederken, Temel Elçinci ve Suriye uyruklu Mustafa Mustafa araçta sıkıştı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, Serik Devlet Hastanesi ve Anadolu Aspendos Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler ise otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Aynı bölgede kazanın ardından ikinci bir kaza yaşandı. İbrahim Turan'ın kullandığı 07 HKH 48 plakalı otomobil, olay yerine yardım için 112 ambulansına arkadan çarptı. Kazada ambulansta maddi hasar meydana geldi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kulp Belediyesi Eş Başkanı Gözaltına Alındı26 Aralık 2016 Pazartesi 21:08
  • Samsun’da Markette Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı26 Aralık 2016 Pazartesi 20:53
  • Darbe Girişiminin İlk Askeri Davası Başladı26 Aralık 2016 Pazartesi 20:13
  • Terör Örgütü Pkk/kck’nın Sözde Eski İzmir Sorumlusu Yakalandı26 Aralık 2016 Pazartesi 19:58
  • Siirt’te Terör Soruşturmasında 15 Tutuklama26 Aralık 2016 Pazartesi 19:48
  • Hediye Paketinden Çıkardığı Tüfekle Kız Arkadaşını Öldürüp İntihar Etti26 Aralık 2016 Pazartesi 19:43
  • Çamura Batan Kamyonete Yardım Ederken Altında Kalarak Hastanelik Oldu26 Aralık 2016 Pazartesi 19:28
  • Silahlı Saldırı: 1 Yaralı26 Aralık 2016 Pazartesi 19:18
  • Kamyonet Geri Geri Yola Giriş Yapan Tıra Çarptı: 2 Yaralı26 Aralık 2016 Pazartesi 18:58
  • Yaşlı Adam Yanarak Öldü26 Aralık 2016 Pazartesi 18:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti