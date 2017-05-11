Babadağ’da Arandı, Otelinde Bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra yedek paraşütüyle ormanlık alana düşerken görülen Ukraynalı Anastasia...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra yedek paraşütüyle ormanlık alana düşerken görülen Ukraynalı Anastasia Karpinska, yaklaşık 3 saat süren aramanın sonunda otelinde bulundu.

Ukrayna'dan eğitim uçuşu için Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen Anastasia Karpinska (28), arkadaşı Alex Denisov ile birlikte dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın 1900 metre pistine çıktı. Karpinska ve Denisov yamaç paraşütüyle arka arkaya single (tekli) atlayış yaptı. Kalkışın ardından Denisov, havada paraşütün kontrolünü kaybeden Karpinska'yı yedek paraşütü açmış vaziyette düşerken gördü. Babadağ'ın güneydoğu yamacında Karpinska'yı gözden kaybeden Denisov, Belceğiz Plajı'na inerek Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan yardım istedi. Cep telefonu ve telsizle iletişim kurulamayan Karpinska için bölgeye UMKE ekibi sevk edildi.

Denisov'u da yanlarına alan ekipler Babadağ 1900 metre pistine çıkarak arama çalışmasına başladı. Babadağ eteklerinde 3 saat boyunca genç kadını arayan ekipler, Seydikemer'in Minare Mahallesi'ne ulaştı. UMKE ekipleri aramaya çalışması yaparken, arama çalışmalarına AFAD ekipleri katıldı. Karpinska, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki oteline ulaşıp arkadaşı Denisov'a durumu hakkında bilgi verince çalışmalara son verildi.

Karpinska'nın yedek paraşütle Babadağ ile Mendos Dağı arasındaki 1100 rakımlı ormanlık alana düştüğü ancak yara almadığı anlaşıldı.

Cep telefonunun şarjı biten Karpinska'nın 1 saatlik yürüyüşün ardından Babadağ yoluna ulaştığı ve bir paraşüt firmasına ait minibüsle Ölüdeniz'e geldiği belirlendi. Sağlık durumu iyi olan genç kadının eğitim uçuşlarına devam edeceği belirtildi. UMKE ekibi de oteldeki Karpinska'yı ziyaret etti.