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Babaeski Myo Mezunları 2. Pilav Günü Etkinliği

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Babaeski Myo Mezunları 2. Pilav Günü Etkinliği
Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu (MYO) Mezunları Geleneksel 2. Pilav Günü etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu (MYO) Mezunları Geleneksel 2. Pilav Günü etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülnur Eti İçli, Babaeski Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Eren, Babaeski Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Can, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Müdürü Cemile Özeker, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda mezun ve öğrenciler katıldı.

Babaeski MYO Mezunları Geleneksel 2. Pilav Günü, saygı duruşu ve ardından istiklal marşının okunması ile başladı. Okul hakkında bilgi veren Babaeski Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Can, "Bugün Meslek Yüksekokulu mezunlarımız için ikicisini gerçekleştirdiğimiz "Pilav Günü" etkinliğimizde sizlerle birlikte bulunmaktan, tüm mezunlarımıza olan vefa borcumuzu yerine getirmekten ve sizleri okulumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk, onur ve heyecan duyuyoruz. Bu etkinliğin, sizlerin desteği ile geçmiş ve gelecekteki mezunlarımız, öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz arasında bir köprü vazifesi görmesi, kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir gelenek haline gelmesi en büyük temennimizdir. Kıymetli misafirlerimiz, 1994-1995 eğitim öğretim yılında faaliyetine başlamış olan okulumuz, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Dış Ticaret, Yönetim ve Organizasyon, olmak üzere toplam 4 bölüm altında yer alan 9 program ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yüksekokulumuzdan bugüne kadar toplam 3 bin 322 öğrencimiz mezun olmuştur. Mezunlarımızı çok önemsediğimizi, onların bilgi ve deneyimlerini mevcut öğrencilerimizle, akademik ve idari personelimizle paylaşmanın üniversitemize, yüksekokulumuza, ilimize ve ilçemize önemli kazanımları olacağının bilincinde olduğumuzu, bugün düzenlediğimiz Geleneksel 2. Pilav Günü etkinliğimizin de bu anlamda önemli bir katkı sağlayacağını belirtmek isterim" dedi.

2015-2016 eğitim öğretim yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden mezun olan Aslı Ertaş, mezun olan öğrenciler adına yaptığı konuşmada, bu etkinliğe katılmaktan ve Babaeski Meslek Yüksekokulu mezunu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Etkinlik akademik ve idari personel ile mezun ve öğrencilerin müzik eşliğinde eğlenmeleri ile devam etti.

Babaeski Myo Mezunları 2. Pilav Günü Etkinliği

Babaeski Myo Mezunları 2. Pilav Günü Etkinliği

Babaeski Myo Mezunları 2. Pilav Günü Etkinliği

Babaeski Myo Mezunları 2. Pilav Günü Etkinliği

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