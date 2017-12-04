Babasını Öldürdü, Cezaevinden Kaçtı, Yakalandı

Adana'da, tartıştığı babasını öldürmekten 11 yıl 3 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı.

Adana'da, tartıştığı babasını öldürmekten 11 yıl 3 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesinin Havutlu Mahallesi'nde geçen 14 Ocak'ta uyuşturucu bağımlısı Günay Özdemir (27) ile babası Nihat Özdemir (58) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, mutfaktan aldığı bıçağı babasının sağ bacağına sapladı. Damarları kesilen Nihat Özdemir, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Günay Özdemir, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Günay Özdemir "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu cezası istemiyle Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Babasının annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını ileri süren Günay Özdemir, "Annemle babam ayrıldılar. Ben annemle birlikte yaşıyordum. Evde uyurken birden babamın bana beyzbol sopası ile vurduğunu gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. Mutfaktan aldığım bıçakla bacağına sadece bir kez vurdum. Sonra evden kaçtım. Babamın uyguladığı şiddet nedeniyle birkaç kez şikayette bulunduk. Ayrıca madde bağımlısıyım. Ancak olay günü uyuşturucu kullanmamıştım" diye savunma yapmıştı.

Tanık olarak ifade veren anne 50 yaşındaki Nilgün Özdemir ise kocasından şiddet nedeniyle boşandığını belirterek, "Oğlumun babasına karşı kötü bir davranışını görmedim. Ayrı yaşamamıza rağmen eski eşim zaman zaman eve gelirdi" demişti.

Mahkeme heyeti, Günay Özdemir'e babası şiddet uyguladığı için indirim yaparak 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Özdemir, Osmaniye Cezaevi'ne götürülerek burada cezasını çekmeye başladı. Özdemir bir süre sonra kapalı cezaevinden açığa çıktı. 2017 yılının Eylül ayında ise izinli çıktığı cezaevinden bir daha dönmedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri Özdemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Özdemir annesinin yanına geldiği sırada Havutlu Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü önce emniyete daha sonra da adliyeye götürüldü. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.