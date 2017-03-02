Babasını Pompalı İle Öldüren Genç: “Annemi Öldürecekti, Can Havliyle Hareket Ettim”

Zonguldak'ta geçen yıl 23 Mayıs günü alkol nedeniyle çıkan tartışmada babasını pompalı tüfekle öldüren 19 yaşındaki tutuklu sanık, "Annemi öldürecekti....

Zonguldak'ta geçen yıl 23 Mayıs günü alkol nedeniyle çıkan tartışmada babasını pompalı tüfekle öldüren 19 yaşındaki tutuklu sanık, "Annemi öldürecekti. Can havliyle annemi kurtarabilmek için hareket ettim" dedi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklu bulunan 19 yaşındaki İlker D. ile tutuksuz sanık annesi Gülçen D. ile avukatı katıldı.

Geçen yıl 23 Mayıs günü Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar köyünde meydana gelen olayda, iddialara göre, 37 yaşındaki Erkan D. ile 19 yaşındaki oğlu İlker D. arasında alkol nedeniyle tartışma yaşandı. Baba ile oğlu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada İlker D., pompalı tüfekle babasının göğsüne bir el ateş etti. Ağır yaralanan baba, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri İlker D. ve 37 yaşındaki annesi Gülçen D.'yi gözaltına aldı.

Olaydan sonra anne Gülcen D. olayı kendisinin işlediğini iddia etse de oğlu İlker D. ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak olayın İlker D. tarafından işlendiği ortaya çıkınca anne Gülçen D. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

"Annemi öldürecekti"

Olay günü babası Erkan D.'nin annesini öldüreceğini ve çok korktuğunu ifade eden tutuklu sanık İlker D., "Annemi öldürecekti. Can havliyle annemi kurtarabilmek için hareket ettim. Ben çok korkmuştum" diye konuştu.

Anne Gülçen D. olaydan daha önce ise darp nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi. İkinci kez görülen duruşmada maktul Erkan D.'nin eşi Gülçen'e darp ve şiddet uyguladığı; Eskişehir ve İnegöl Devlet Hastanelerinde tedavi gördüğüne dair kaydının olup olmadığına ilişkin yazı yazılması istendi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Sanık İlker D.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.