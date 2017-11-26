Babasının Öldürdüğü Genç Kızın Cesedi Yakınlarına Teslim Edildi

Şanlıurfa'da babası tarafından öldürülen 20 yaşındaki genç kızın cesedi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa'da babası tarafından öldürülen 20 yaşındaki genç kızın cesedi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Korukent Sitesi'ndeki bir apartmanın üst katında babası tarafından önce bıçaklanan daha sonra ise tülbentle boğularak öldürülen 20 yaşındaki Belkız V.'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gece saatlerinde morga kaldırılan ceset, öğle saatlerinde cenaze aracıyla morgdan alındı.