Babasıyla Tartışan Genç Kendisini Bıçakladı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde babasıyla tartıştığı iddia edilen genç, kendisine bıçakla zarar verdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde babasıyla tartıştığı iddia edilen genç, kendisine bıçakla zarar verdi.

Olay, Kuyucak'a bağlı Çobanisa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen V.K. (26), babası C.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlerine hakim olamayan V.K., elindeki bıçağı kalbinin hemen altına sapladı. Bir anda kanlar içinde yerde kalan genç, babası ve arkadaşları tarafından araçla Nazilli Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan ilk muayenede hayati tehlikesi olduğu anlaşılan V.K., ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Servisine nakledildi. V.K'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.