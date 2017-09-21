Babel: "Oradan İyi Bir Sonuçla Döneceğiz"

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla ilk kez Fenerbahçe deplasmanına çıkacağını belirterek, "Kendimize güveniyoruz. Kendimize...

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla ilk kez Fenerbahçe deplasmanına çıkacağını belirterek, "Kendimize güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz. Oradan iyi bir sonuçla döneceğiz" dedi.

Siyah-beyazlı takımın yıldız oyuncularından Ryan Babel'den BJK TV'ye açıklamalarda bulundu. Hazırlık döneminden itibaren yavaş yavaş ritm yakaladıklarını belirten Hollandalı oyuncu, "Sezonun ilk 2-3 maçında tatmin edici bir oyun oynamamıştık. Karabük maçıyla yavaş yavaş istediğimiz noktaya gelmeye başladık. Karabük galibiyeti öz güvenimizi oldukça yükseltti. Üst üste 2 sene şampiyon olduktan sonra bu senenin daha zor olacağını biliyorduk, çünkü rakipler bizden puan alabilmek için çok daha motive durumdalar" dedi.

"Porto maçı bizim için çok önemliydi"

Karabük maçında galibiyeti getiren golü atmanın çok özel bir duygu olduğunu söyleyen Babel, "Gol atmak her zaman harika bir duygu. Karabük deplasmanı zaten zor bir deplasman, üstüne 10 kişi kaldık, maçı kazandıran golü atmak gerçekten özel bir duyguydu. Nerede olduğumuzu görme açısından Porto maçı bizim için çok önemliydi. Porto maçı bize çok iyi bir fikir verdi. Gruplarda denge açısından en dengeli grup bence bizim grup. Her takımın şansı var, birinci de sonuncu da bitirebilir her takım. Avrupa kupalarında zihinsel hazırlık çok önemli. Özellikle grup aşamasını geçip eleme turlarına kaldığımız zaman taktiksel olarak çok akıllı olmanız gerekiyor" diye konuştu.

Derbi yorumu

Hollandalı oyuncu, hafta sonu oynanacak derbiyle ilgili olarak ise şunları şöyledi:

"Fenerbahçe maçında geçen sezonki gibi çok sıkı bir maç bekliyorum. Beşiktaş formasıyla ilk kez Fenerbahçe deplasmanına çıkacağım. Kendimize güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz. İnanıyorum ki oradan iyi bir sonuçla döneceğiz."

"Come to Beşiktaş iyi bir fikirdi"

Come to Beşiktaş videosu konuyla da düşünlerini aktaran Babel, "Come to Beşiktaş videosu tanıtım anlamında çok güzel oldu ve iyi bir fikirdi. Taraftarlarımızın yaptığı her pankart çok değerli. Büyük emek ortaya koyuyorlar. Destek olmak anlamında çok büyük gayretleri var. Hangi pankart olursa olsun önemli ve değerlidir" ifadelerini kullandı.