Baçem’in Eğitim Faaliyetleri İl Sınırlarını Aştı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kurulan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) eğitim faaliyetlerine...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kurulan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Balıkesir'li çiftçilere destek olması ve eğitim vermesi amacıyla kurulan BAÇEM'e çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri de ziyaretlerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıyorlar.

BAÇEM'in son ziyaretçileri ise Çanakkale Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Küçükkuyu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği kursiyerleri oldu. Ziyaretçilere Çiftci Eğitim Merkezi'nde yetiştirilen lavanta, stevia, tıbbi nane, adaçayı, limon cimeni, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin tarla koşullarında üretim yöntemleri hakkında merkez teknik personeli tarafından bilgiler verildi. Ziyaretçiler fide üretim alanlarında tıbbi ve aromatik bitkilerin çoğaltma yöntemleri, distilasyon tesisinde uçucu yağ üretimi ve laboratuvarlarda superkritik CO2 ekstraktsiyon sistemi ve yürütülen bilimsel çalışmalar hakkkında bilgi alma fırsatı buldular.