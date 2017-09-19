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Bacıyan-ı Meram Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor

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Bacıyan-ı Meram Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından 2 yıl önce kurulan Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi, kadınların ekonomik alanda daha aktif...

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından 2 yıl önce kurulan Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi, kadınların ekonomik alanda daha aktif olmaları, kültürel ve sosyal hayata katkı sağlamalarına öncülük ediyor.

Tarihle köprü kurarak iktisadi, kültürel, ahlaki ve toplumsal alandaki kodları Bacıyan-ı Meram yapılanmasıyla bugüne taşıdıklarını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Ahi Evran tarafından 13. Yüzyıl'ın ilk yarısında kurulan Ahilik Teşkilatı, Selçuklu Türklerinin yaşamında etkin bir rol oynamıştır. İlme, sanata ve ahlaka son derece önem verilen Ahilik'te kadının da sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir yeri vardı. Kadınların teşkilatlanıp gelişmesi için Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı, dünyanın ilk kadın teşkilatı olan "Bacıyan-ı Rum" teşkilatını yani Anadolu Kadınlar Birliği'ni kurmuştur. Anadolu'nun Müslümanlaşmasında yüreğini ortaya koyan bu organize kadın gücü sayesinde toplum gelişim sağlamıştır. Biz de bu yoldan hareketle, aynı ruhu yansıtsın diye adını "Bacıyan-ı Meram" yani Meramlı Bacılar koyduğumuz kooperatifi 2015 yılında hizmete açtık. Kooperatifimiz tamamı kadınlar olmak üzere 600'ü aşkın üye sayısına ulaştı. Bu üyelerden 60 civarında kadın; yarı zamanlı olarak sürekli çalışmakta, üretime katkı sağlamaktadır" dedi.

Kışa hazırlık kapsamında Bacıyan-ı Meram Kooperatifi'nde kurular, tarhana, salça, erişte ve turşu yapılıyor. Bunların hepsi kooperatif bünyesinde satışa sunuluyor. Türkiye genelinde pek çok belediye tarafından örnek alınan kooperatif nedeniyle Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Bursa'da düzenlenen bir törende Hayme Ana Bacıbey Ödülü'ne layık görülmüştü.

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