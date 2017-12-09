Badia: “Beraberli İstemediğimiz Sonuçtu”

Antalyaspor Teknik Direktörü David Badia, beraberliğin istemedikleri bir sonuç olduğunu kaydederek, galibiyeti de hak etmediklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü David Badia, beraberliğin istemedikleri bir sonuç olduğunu kaydederek, galibiyeti de hak etmediklerini söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Badia, "Rakibimizde zor bir dönemden geçiyordu. Beklediğimiz gibi de zor bir maç oldu. Tabii ki bugün sakat oyuncuların da yokluğunu hissettik. Bütün hafta boyunca onlarla birlikte çalışmayı umut ederdik. Ama bunu maalesef başaramadık" diye konuştu.

"Galibiyeti hak etmedik"

Takımla birlikte sadece iki gün çalışma fırsatı bulduğunu kaydeden Badia, "İdmanlarda takımı gördük. İyiye giden bir takımımız var. Ama maalesef maçtan berabere ayrıldık. İstemediğimiz bir sonuç diyebiliriz. Galibiyeti hak ettiğimizi de çok fazla söyleyemem. Ama şu da bir gerçek ki gol pozisyonlarına girdik. Daha fazla gol pozisyonlarına girmeyi umut ederdik. Ama lig uzun bir maraton, bunu biliyoruz. Bunu düzeltmek için önümüzde daha çok maçımız var" dedi.