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Badmintoncular’dan Büyük Başarı

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Badmintoncular’dan Büyük Başarı
Türkiye Büyükler Badminton şampiyonasında Erzincan Türk Telekom spor badmintoncuları büyüklerde başarıya imza attı.

Türkiye Büyükler Badminton şampiyonasında Erzincan Türk Telekom spor badmintoncuları büyüklerde başarıya imza attı. Sporcular aldıkları derece ile Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlar için önemli bir adım attılar. 16-20 şubat 2017 tarihleri arasında Bursa'da yapılan Türkiye Büyükler Badminton şampiyonasında Erzincan Türk Telekom spor badmintoncuları büyüklerde büyük başarıya imza attılar.

Türk Telekom spor Kulübü çift kızlarda Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin çift bayanlarda Türkiye birincisi, Karışık çiftlerde Bengisu Erçetin ile Emre Sönmez Türkiye üçüncüsü, Tek erkeklerde Muhammet Ali Kurt Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdiler. Erzincan Türk Telekom Spor Takımı ise 400 puanla Türkiye üçüncüsü oldu. Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez: "Sporcularımız Gençler ve Yıldızlar kategorisinden sonra Büyükler kategorisinde de derece yaparak olimpiyat için büyük bir şans yakaladılar. Bursa'da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilimiz İl Özel İdaresi Spor Kulübü ve Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü olarak temsil edildi. Burada bir ilk başarıldı. 2 Sporcumuz büyüklerde Türkiye şampiyonu oldu. Finali, 2-1 alan Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti ilk kez büyüklerde Türkiye Şampiyonu oldular. Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlar için önemli bir başarı yakaladılar. Büyükler Türkiye Şampiyonasından sonra Bursa'da Gençlik Milli Takımının seçmesi vardı Avrupa Şampiyonası için. Erzincan'ın büyük bir üstünlüğü oldu ve 7 tane sporcumuz Fransa'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası milli takım kampına ve ardından yapılacak Avrupa Şampiyonasına gitme hakkı kazandılar. Bu sporcularımızın 4 tanesi Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü 3 tanesi de Erzincan İl Özel İdare Spor Kulübü olarak oldu. Bu tabi Erzincan için çok büyük bir başarı. Yıllarca yaptığımız çalışmaların zirvesi gibi bir şey oldu. Bu müsabakalar sonucu badminton federasyonu tarafından sürekli yurt dışı müsabakalarına gönderilme kotasına da girdik. Şuan 2 sporcumuz Avusturya'ya gitti. Daha sonra Hollanda ve Almanya ve yurt dışı temaslarımız devam ederek ve puanları yükselterek Dünya ve Avrupa Şampiyonlarında yer alacaklarını zannediyorum. Bize verdikleri desteklerden dolayı özellikle Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze, İl Özel Spor Kulübüne ve aynı zamanda Erzincan Türk Telekom Spor Kulübüne çok teşekkür ederim. İnşallah Erzincan'ı bundan sonrada özellikle uluslararası müsabakalarda daha üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Badmintoncular’dan Büyük Başarı

Badmintoncular’dan Büyük Başarı

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