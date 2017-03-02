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BADMİNTONUN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI

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BADMİNTONUN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI
Okullararası Küçükler Badminton Samsun İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Erkeklerde İlkadım Özel Samsun Bil Ortaokulu şampiyon olurken, kızlarda ise birincilik kupasını İlkadım Atatürk Ortaokulu kaldırdı

Samsun'da Okul Sporları Küçükler Badminton İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada erkeklerde 10, kızlarda ise 13 takım mücadele etti. Toplam 115 sporcunun madalya için ter döktüğü şampiyonanın son gününde sporcuların heyecanı tavan yaptı. Müsabakalar sonrasında dereceye giren takımlar belirlendi. Erkeklerde İlkadım Özel Samsun Bil Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüsledi.

GRUP ELEMELERİNE GİDECEK
İkinciliği Bafra Atatürk Ortaokulu elde ederken, üçüncülüğü Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulu ve Ayvacık Mustafa Üstündağ Yatılı Bölge Ortaokulu paylaştılar. Kızlarda şampiyonluğu İlkadım Atatürk Ortaokulu kazanırken, ikinci Ayvacık Mustafa Üstündağ YBO ve üçüncü Canik Tevfik İleri Ortaokulu ile Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulu oldu. Kategorilerinde ilk iki sıraya giren okullar, Samsun'u Türkiye Grup Elemeleri'nde temsil edecek. Küçükler Badminton müsabakaları sonrasında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

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