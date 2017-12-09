Bafetimbi Gomis, Kırmızı Kart Gördü

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, müsabakanın 68. dakikasında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareketten dolayı kırmızı kartla oyundan atıldı.
Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'u ağırlayan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, şoku yaşanıyor. Fransız golcü, Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın 68. dakikasında topsuz alanda Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket sonrasında Yumlu, yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından maçın hakemi Ümit Öztürk, Fransız futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi.
Yıldız golcü, 51. dakika takımının ikinci golünü kaydetmişti. Gomis, direkt kırmızı kart gördüğü için en az iki maç takımını yalnız bırakacak.
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