Bafra pidesini BJK TV'de tanıttı

Samsun'un önemli yerel markaları arasına giren Usluoğlu Baklava Cafe ve Restaurant, Canik Şubesi'nde BJK TV Kartal Yuvası'nı misafir ederek, Samsun'un meşhur Bafra pidesini tanıttı

Samsun'un önemli yerel markaları arasına giren Usluoğlu Baklava Cafe ve Restaurant, Canik Şubesi'nde BJK TV Kartal Yuvası'nı misafir etti. Programda Samsun'un meşhur Bafra pidesini tanıtan Usluoğlu Cafe'nin sahibi ve aynı zamanda Samsunspor ve Beşiktaş taraftarı olan Engin Uslu, misafirlerine pidenin yapımından servisine kadar birçok konuda anlatım yaptı.

PİDEMİZİ MUTLAKA TATMALILAR

Usluoğlu Baklava Cafe ve Restaurant'ın kentte büyümeye devam eden, yerel bir marka haline geldiklerini ifade eden Engin Uslu, "Özel olarak tasarlanan iç ve dış dekor ve dizaynı ile mükemmel bir ortamda müşterilerimize hizmet veriyoruz. Usluoğlu Cafe ve Restaurant'ın menüsü damak zevkinize hitap edecek şekilde hazırlanıyor. Kebap, tatlı ve Anadolu lezzetlerini sevenlerin vazgeçilmez adresi haline gelmeyi hedefliyoruz. Samsun'a gelen misafirlerimizin mutlaka Usluoğlu'nda Bafra pidesini tatmalarını öneriyoruz" dedi.