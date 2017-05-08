BAFRA YAKINTAŞ KÖYLÜLERİ PİKNİKTE BULUŞTU

İstanbul Bafra Yakıntaş Köylüleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen birlik ve beraberlik pikniğinin 5'ncisi yaklaşık 400 kişinin katılımıyla yapıldı. Piknikte 7'den 70'e herkes çocuklar gibi eğlendi

İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu'na (BADEF'e) bağlı İstanbul Bafra Yakıntaş Köylüleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen birlik ve beraberlik pikniğinin 5'ncisi İstanbul Güngören Belediyesi Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman’'n örnek olarak hizmete sunduğu ve vatandaşlar tarafından büyük takdir ettiği Güngören Belediyesi Azizpaşa Piknik Alanı'nda yaklaşık 400 kişinin katılımıyla yapıldı.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Piknik programına SAMKON Onursal Başkanı ve ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H.Kaya Aşcı, İstanbul Bafra Dernekleri Federasyonu (BADEF) Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu, Terme Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Müslüm Çamuroğlu, Bafra Yakıntaş Köyü (Mahallesi) Muhtarı İsmail Çelebi, İstanbul Bafra Dernekleri Federasyonu (BADEF) Kadın Kolları Başkanı Selma Hacıoğlu, İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu (BADEF'e) bağlı İstanbul Bayrampaşa Bafralılar Dernek Başkanı Halil İbrahim Mete, İstanbul Bafraspor Onursal Başkanı Aydın Dursun, İstanbul Bafra Dereler Köyü Dernek Başkanı Faruk Önday, İstanbul Bafra Dereler Köyü Kadınlar Kolu Başkanı Gülnur Önday, İstanbul Bafra Yakıntaş Köyü Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülhanım Karagöz, İstanbul Bafraspor Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin, İstanbul Bafra Çetinkayalılar Derneği Onursal Başkanı Ahmet Çelik, İstanbul Bafra Dedeli Köyü Dernek Başkanı Mustafa Ünal , İstanbul Bafra Ayazağa Dernek Başkanı Aslan Koparan, İstanbul Bafra Ozan Köyü Dernek Başkanı Raşit Önder, İstanbul Bafra Kolaylılar Dernek Başkanı Rıfat Şen, İstanbul Bafra Beşyüzevler Dernek Başkanı Şenol Fırtına, İstanbul Bafra Gerzeliler Köyü Dernek Başkanı Ramazan Elik, İstanbul Bafra Düzköy Derneği Başkanı Kerem Çalışkan, İstanbul Bafra Dernekleri Federasyonu Basın Sorumlusu-İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Basın Bürosu Müdürü Ahmet Mavi, İstanbul Bafra Kıraç Dernek Başkanı Muammer Durmuş, İstanbul Bafra Kalayçılılar Köyü Dernek Başkanı Ayhan Çakır, İstanbul Bafraspor Kulüp Başkanı Fatih Demir, Dernek yönetimleri, gençlik kolları, İşadamları ile çok sayıda Yakıntaşlı vatandaşlar katıldı.

BAFRA YAKINTAŞ KÖYLÜLERİ PİKNİKTE BULUŞTU (FOTO GALERİ İÇİN TIKLA)

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ

Program ilk olarak İstanbul Bafra Yakıntaş Köylüleri Derneği Başkanı Necati Karagöz'ün konuşması ile başladı. Karagöz, "İstanbul'daki birlikteliğimizin devam etmesi için dernek ve yönetimimiz olarak tüm gayreti gösteriyoruz. Derneğimiz birlik ve beraberlik olarak hedef yaptığı buluşma etkinliklerine hız kesmeden devam etmektedir. Bizler Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde Yakıntaşlı hemşerilerimizin destekleriyle devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar çalışmalarımızda hız kesmeden devam ediyoruz. 5'ncisini düzenlediğimiz piknik şölenini kutladığımız bu günde aramızda bulunmanız bizleri onure etmiştir. Ayrıca İstanbul Güngören Belediyesi Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman'a piknik alanını tahsis etmelerinden dolayı derneğim, yönetimim ve tüm Yakıntaşlılar adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

BAFRA YAKINTAŞ KÖYLÜLERİ PİKNİKTE BULUŞTU (FOTO GALERİ İÇİN TIKLA)

HALAYLAR ÇEKİLDİ, ÇEKİLİŞ YAPILDI

Bafra Yakıntaş Köyü (Mahallesi) Muhtarı İsmail Çelebi, İstanbul Bafra Dernekleri Federasyonu (BADEF) Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu, İstanbul Bafra Çetinkayalılar Derneği Onursal Başkanı Ahmet Çelik, İstanbul Bafraspor Kulüp Başkanı Fatih Demir, İstanbul Bafra Dereler Köyü Dernek Başkanı Faruk Önday yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik konusunu işleyerek, İstanbul'da derneklerinin yaptıkları çalışmalar hakkında kısa bilgiler aktardılar. Halayların çekildiği, oyun havalarının oynandığı piknik şöleninde 7’den 70’e herkes çocuklar gibi eğlendi. Programda çuval yarışması, halat çekme yarışması düzenlendi. Piknik şölenine katılanlara plaket takdimi yapıldı. Piknik şöleni oynanan oyunların ve yapılan çekilişin ardından sona erdi.

BAFRA YAKINTAŞ KÖYLÜLERİ PİKNİKTE BULUŞTU (FOTO GALERİ İÇİN TIKLA)